2021台北國際食品展覽會即將展開，由農委會精選108家國內優質農產業者與廠商共同籌設的「台灣館」也將隆重登場。農委會副主委陳駿季16日指出，今年台灣館以「台灣．領鮮創食力」為主題，除了強調國產食材的品牌、創新與競爭力，更期盼在疫情期間，輔導業者透過一年一度的台北國際食品展覽會，把握數位貿洽交流的外銷商機。

農委會也提前曝光七大展區的特色商品。陳駿季表示，今年台灣館共分為「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「調理食品區」、「農情好禮區」、「農村好物區」，以及「TGA農業品牌區」等七大專區，展出各式各樣由產地直送的農、漁、畜新鮮食材，還有經過技術加工的創意零食、健康養生榖類製品、美味調理食品、精緻農業伴手禮，以及原汁原味的在地農村好物等。

除了七大展區外，農委會更特別規劃「數位貿洽區」，透過線上虛擬展館的展出，邀請澳洲、日本等主要目標市場共300家專業買主參觀，並安排預約媒合及線上會議貿易洽談，冀望突破疫情影響，協助業者積極拓展外銷市場。

此外，參觀的採購買主與民眾只要完成台灣館七大展區的探索，蒐集七枚創食力徽章後即可獲得精美小贈品，另外還可參加每日限量福袋（價值1000元至1500元不等）抽獎活動！

16日的展前記者會上也特別邀請擁有「2分鐘大廚」美名的網紅廚師Amy，針對台灣館參展商品設計食譜，挑戰20分鐘上菜，包括1道前菜、1道主食、3道主菜及飯後茶飲共6道料理。

Amy表示，台灣半成品食材的新鮮度與口味俱佳，只要稍微擺盤或簡單調味，就可以創作出自己的獨特性料理，不論是家庭上菜或餐飲業者使用都很方便，同時產品都有品牌化設計包裝，作為贈禮也非常合適。

陳駿季強調，台灣食品加工技術非常成熟，透過簡單的再處理工序就能煮出美食，讓大家更有信心掌廚，餐飲業者也可以多方面利用在地食材，滿足消費者的味蕾。