台積電先前宣布進駐高雄，高雄市都委會22日審議通過將中油高煉廠29.83公頃特種工業區變更為產業專用區，未來將提供台積電做為第一期設廠用地，成為南部半導體產業S廊帶最重要的一塊拼圖，可望增加1500人就業機會，每年產值約達1576億元。

高雄市副市長、市都委會主委林欽榮表示，台灣半導體產業在全球具有舉足輕重的角色，為了因應疫情導致全球科技產業供應鏈重組，今年4月行政院提出「美中科技戰下，台灣半導體前瞻科研及人才布局」，計畫利用半屏山北麓中油高煉廠區238公頃土地，規畫轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業，建立南部半導體材料S廊帶研發製造核心。

其中，高煉廠原行政區55.49公頃土地，設置循環技術及材料研發專區的都計變更案，已於今年10月6日經市都委會審議通過，第二階段續依國家產業政策指導及產業創新條例，先行勘選中油高煉廠汙染整治工程第3區土地，提供台積電作為設置第1期晶圓廠用地，預計明年動工，並於2024年開始量產，可望增加1500人就業機會，每年產值約1576億元。

都發局長吳文彥表示，中油高煉廠楠梓產業園區未來在台積電進駐後，北接南科、路科及橋科，成為新興半導體製造聚落；往南與仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，整體串聯成南部半導體S廊帶。搭配周邊封測大廠日月光、製造材料華邦電、穩懋、美商英特格、德商默克等公司，將打造高雄成為全球重要的半導體產業聚落。

高市府都發局表示，因應台積電至高雄設廠，市府跨局處展開各項行政程序並進，全力解決設廠相關土地、水電等問題，目前台積電第一期設廠用地，土壤及地下水汙染整治進度約為44.14％，進度略為超前，可望如期於明年交地建廠，而水電供應上，台積電生產時，會使用一定比例的再生水，高雄有伏流水及4座再生水廠，電力方面，市府也會全力確保整體供電穩定。