台積電(2330)持續建廠，擬在中科附近籌設2奈米晶圓廠，總投資金額上看1兆元；台積電ADR周一大漲1.67%，台積電開高走高，盤中大漲9元至615元，漲幅逾1.3%並再帶領台股再創新高。

台積公司持續建廠及提升先進製程，計畫在中科附近籌設2奈米晶圓廠，台積電總裁魏哲家上周五(24日)率副總王英郎、李俊賢及莊子壽等高層拜會台中市府；台中市長盧秀燕昨(27)日受訪時透露，台積電表達在台中有強烈的投資意願，擴廠總投資金額約8000億元到1兆元，預計可創造7000至8000個就業機會。盧秀燕表示，歡迎台積電到台中擴廠，台中市府會積極協助，也請台積電提出兼顧投資與環保的水電計畫。

魏哲家上周拜訪台中市府時指出，台中具備絕佳條件優勢，高科技業所需人才很願意留在台中，台積電近年在新竹、台南、高雄都積極擴廠投資，為考量產能的平衡以及風險的分散，台中一定是擴廠的選擇之一。

台積電持續擴產，已將今年資本支出調高至300億美元新高，台積電預計未來3年將投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。