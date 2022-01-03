美系外資出具長達64頁的深度報告，認為先進封裝需求將使ABF載板供給吃緊成為新常態，由於目前股價本益比仍不高，認為ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)今年股價表現仍將優於大盤，均維持「買進」評等、並全數調升獲利及目標價。

美系外資認為南電為ABF載板供給吃緊的主要受惠者，將目標價自1050元調升至1150元。欣興受惠積極的資本支出計畫及強大的專案展望，景碩則鑒於ABF載板業務趨勢超越BT載板業務，目標價均自350元調升至400元。

美系外資去年8月起對ABF載板產業維持積極看法，將產業定價及需求可持續性視為未來幾年內的強力支撐。儘管ABF載板的整體潛在市場較小，去年為70億美元，僅為晶圓、封測代工的8％及13％，但認為有望在多數關鍵技術子產業中實現最強勁成長。

美系外資指出，先進封裝和持續的內容升級是關鍵的需求驅動因素。透過詳細比較英特爾、台積電、AMD、三星等供應商的先進封裝解決方案，預期來自先進封裝解決方案的整體ABF載板需求將出現強勁成長，2021～2025年營收年複合成長率達65％。

此外，為實現更快速的運算能力及萬物聯網世界，中央處理器（CPU）、繪圖晶片（GPU）、網通晶片、特殊應用晶片（ASIC）等關鍵晶片內容升級趨勢將加速，ABF載板將成為主要受益者。元宇宙（Metaverse）或擴增／虛擬實境（AR/VR）設備成長趨勢亦可望進一步帶動成長。

美系外資指出，ABF載板產業在2010年代嚴重供過於求，產業獲利能力低迷。直至2020年代，由於積極的需求上升趨勢及更複雜的設計，使ABF載板產能擴增難度日益提高，美系外資認為顯著的供應吃緊將成為ABF產業新常態。

美系外資預計今年ABF載板供需缺口將較去年擴大，且在2023年後仍維持較大缺口，顯示未來定價環境和獲利能力非常有利。考量更有利的ABF載板需求及平均售價（ASP）前景，且目前股價估值仍不高，預計ABF載板供應商今年表現仍將優於大盤。

美系外資認為，積極的定價策略將使南電成為ABF載板供給吃緊加劇的最直接受惠者，今明2年ABF載板平均售價分別看增35％、12％，轉化為強勁的獲利上升動能。將今明2年獲利預期調升3、4％，看好2022～2024年每股盈餘將達32.55元、49.04元、63.78元。

欣興則受惠積極的資本支出計畫及強大的專案展望，今明2年ABF載板產能分別看增28％、25％，高階專案貢獻增加可望帶動ABF載板平均售價連2年提升13％。將今明2年獲利預期調升7％、13％，預期2022～2024年每股盈餘將達13.22元、18.13元、24.36元。

而景碩在營運穩健成長、且積極擴增ABF載板產能下，美系外資認為將轉型為專注ABF載板、AI及HPC的公司，預期景碩今明2年ABF載板營收將分別躍增59％、53％，平均售價分別增加13％、12％，ABF載板營收貢獻將自去年的58％提升至2024年的83％。

美系外資認為景碩是相對較小但成長迅速的ABF載板供應商，認為將持續成為ABF載板結構性供給吃緊的主要受惠者。將景碩今明2年獲利預期分別調升4％及10％，預估2022～2024年每股盈餘將達14.02元、20.22元、28.52元。