2021年本土疫情加上三級警戒衝擊，大幅改變民眾消費習慣，去年全台電商營業額再創新高，遠傳(4904)旗下friDay購物發布2021年網購消費觀察，去年全年買氣較前一年大增近3成，其中遠距辦公帶動桌上型電腦銷售飆增2.5倍，網購屯糧成民眾日常，網購美食買氣全年大增1.5倍，連冰箱、冷凍櫃買氣也連帶大增7成，iPhone 13熱賣登上全年業績王，衛生紙異軍突起居次。遠傳friDay購物認為2022除「宅商機」將續發酵，「元宇宙」、「虛實整合」也將是今年網購重要關鍵字。

遠傳friDay購物去年繳出漂亮成績單，在迅速反映市場需求、大幅調整商品陣容下，2021全站買氣較前一年度大幅成長2成6，超過市場平均成長水準，在電商全年重頭戲的雙11檔期，雙11當日業績更較去年同期爆量成長逾5成，刷新平台歷年單日業績紀錄。

根據經濟部統計處最新公布統計，近兩年因疫情影響，民眾消費習慣大幅從實體賣場轉移至網購，2020年全國電子購物及郵購業營業額達2412億元，年增16.1%，當時營收和增幅已超越歷史新高，市場規模更超越量販店、超級市場；今年1至11月電商營業額更已來到2603億元，提前超越去年水準，更逐步接近百貨的3055億元，占零售業比重提升至7.2%，較疫情前(2019年)提高1.8個百分點。

遠傳friDay購物也整理出2021十大熱銷商品，其中去年9月底開賣的 iPhone 13，因規格有感升級、價格具競爭力，加上母公司遠傳全力支援備貨，開賣當天遠傳friDay購物還祭免排隊送貨到家，成功帶動銷售，一躍成為去年全站業績王；搭載最新M1晶片的Macbook筆電、Apple Watch Series 7、iPad mini 6等新品也同樣熱銷，帶動蘋果專區買氣較前一年大幅飆升1.5倍。除蘋果產品熱賣，包含三星推出史上最親民摺疊機等新機帶動下，智慧型手機也同樣成長達2成5，表現亮眼。

近日傳出將漲價的衛生紙，則異軍突起高居去年全站熱銷榜第二名，較前年業績大幅增加3成，分析往年衛生紙銷售多半平穩，但前年疫情之初先出現缺紙烏龍傳言，造成民眾心理緊張，去年5月起疫情升溫，民眾大幅轉向線上購買，現又傳出衛生紙大廠漲價訊息，都間接帶動衛生紙買氣升溫。

去年五月政府宣布啟動三級警戒，網購屯糧、在家自煮成全民運動，帶動電冰箱爆紅，全年業績大幅成長7成，高居全站熱銷榜第三名，尤其冷凍櫃原本非主力產品，但在延長食物保存期限考量下，一躍成為明星商品；廚房家電業績也大增2成；網購熟食買氣也暴增1.5倍；生鮮需求也大增5成。讓居家更為舒適的居家娛樂、季節家電、清潔家電全大幅成長，都擠入全年熱銷前十大榜中。

遠傳friDay購物觀察站上消費行為發現，民眾透過電商購物習慣已不可逆，預估來年還會更加擴大，遠傳friDay購物推論三大網購消費變遷將成為網購新常態，首先，就是宅商機升級2.0，人們較疫情前更常待在家態勢仍將持續，預估2022年各式宅商機不但不減，還可能再擴大；再者，元宇宙商機提前發酵，元宇宙(Metaverse)議題正夯，各界看好虛擬商機有機會進一步擴大，但在疫情推波助瀾下，元宇宙商機早提前發酵，民眾從實體通路轉向電商趨勢明顯，預估原只有在實體世界才能享受到的商品、服務，將全面在虛擬世界重現；最後，虛實整合體驗，在線上購買、線下使用的虛實整合體驗將更進一步擴大。像國境仍未解封，國人改衝國旅，但跳脫過往旅行社團體旅遊方式，轉而在電商訂購旅遊、住宿票券客製旅程。