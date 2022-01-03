六都2021年12月買賣移轉棟數27802棟，月增7.1%，年增6%，創下近六年新高，不僅去年12月單月成績亮眼，六都去年第四季的買賣移轉量更打破紀錄，以77566棟大量，刷新縣市合併11年以來的同期新高！包括桃園、高雄，都寫下Q4新紀錄，買氣可謂迎來空前暖冬。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，2021年在延續2020年的熱度下，交易量持續成長，惟在5月中旬遇上了長達兩個多月的三級管制，造成整體交易量緊縮，直至解封後才逐步回溫。從數字來看，2021年累積交易量增幅一路從1-6月的24.6%逐步下滑，至1-9時增幅已降至7.1%，但在疫情受到穩定控制，及各項經濟數據繳出亮眼成績後，去年第四季房市買氣回穩，全年交易量增幅雖有下滑，惟幅度不大，仍保持7.0%的成長。觀察歷年交易量，2021年六都交易量達到26萬7751棟，創下八年來新高，顯示房市買氣仍熱絡。其中，新北市6萬8295棟、桃園市4萬6830棟、台中市4萬9806棟，皆為八年來新高；而台南市及高雄市更以2萬6752棟、4萬5166棟刷新2010年縣市合併以來同期歷史新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2021年先有疫情干擾，又面臨政府的打炒房政策，但剛性買盤在「保障自住」的政策前提下，依舊維持強勁力道，且市場游資豐沛，各地重量級的企業投資又一樁接一樁，使買方信心高漲，進場拉抬整體買氣。

由於六都的買賣移轉量約佔全台的75~80%，由六都2021年將近26.8萬棟估算，全年全國的買賣移轉量，上看36萬棟！展望新年，隨著物價上漲，在抗通膨的預期心理下，自住民眾趁低利進場的意願仍高，因此2022年自用購屋和長線置產的需求，仍朝樂觀發展。

六都2021年12月買賣移轉棟數，台北為2869棟，月增5.8%，但年減11.8%；新北6934棟，月減2.5%，年增8.2%；桃園5029棟，月增13.6%，年增6.1%；台中5521棟，月增15.9%，年增4.3%；台南2379棟，月增6.8%，年增5.6%；高雄5070棟，月增7.5%，年增18.5%，總計六都共27802棟，月增7.1%，年增6%，創下近六年新高。

綜觀12月各都的買賣移轉表現，除了高雄寫下單月、單季、單年最佳的三高紀錄外，桃園去年12月買賣移轉棟數5029棟，睽違72個月再度突破5千棟關卡，寫下近6年的單月新高！且桃園去年Q4累計棟數達13881棟，亦創11年來的歷史同期新猷。