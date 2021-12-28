顏孟加（右）放棄竹科工程師百萬年薪，與丈夫黃壹聖一同參加農業大學進階班，盼為家族養殖事業加值。（林和生攝）

屏東縣政府開辦農業大學，吸引不少有意從農民眾爭相報名，28日以高階課程為主軸的進階班開課，學員包括百大青農、農二代，還有放棄百萬年薪的台積電工程師報名，一場屏東農業革命正悄悄地在國境之南持續寫歷史。

原本在竹科擔任台積電資訊工程師的顏孟加，放棄百萬年薪，與丈夫黃壹聖創立水產公司，盼讓夫家養殖業持續轉型發光，顏說，傳統養殖面臨缺工窘境，希望透過資訊專長，透過科技導入自動化設備，解決人力缺乏問題。

原本從事魚苗買賣生意，顏孟加與丈夫開始投入魚產加工，未來可望轉型網路銷售，藉由數位科技，達到智慧生產目標，農業大學這一哩路，她說，一定要來走一趟。

此次最年輕學員黃啟德年僅21歲，目前還是大四學生，從小就在畜牧場長大，耳濡目染下決定接手家中養豬事業，畢業後希望能讓家裡牧場順利且永續經營下去。

屏東縣長潘孟安特地到場為學員加油打氣，他強調，屏東身為農業大縣，更應進行農業改革，以往農民單純知道種出好東西，卻缺乏與銷售端聯結，此次希望從生產端革新，加工端加值，為農民創造更大利益，可望掀起新一波農業革命。

農業大學課程就是把以往傳統農業變成精緻農業，潘孟安以咖啡莊園為例，期待農友從課程中學習到加工、包裝、銷售等技巧，也能結合生技，將傳統農產品變成面膜、膠原蛋白等保養品，賦予更多價值，也期勉學員們在課程中精進，並將農業運動推廣出去，擦亮屏東品牌。