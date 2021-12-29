枋寮鄉新龍社區於全台農再社區中脫穎而出，獲得農村競賽銅牌獎。（屏東農再辦公室提供／林和生屏東傳真）

3年一次、集結全台社區同場較勁的金牌農村競賽，歷經1年多激烈競爭，代表屏東縣參賽的內埔鄉東片社區與枋寮鄉新龍社區，從台灣784個農再社區中脫穎而出、進入決賽，最終分別獲得金牌與銅牌獎，不僅拿到優渥獎金，待全球疫情趨緩，還能赴德國農村交流學習。

屏東縣長潘孟安指出，內埔鄉東片社區與枋寮鄉新龍社區不僅為屏東縣榮獲金牌農村一金一銅榮耀，東片社區今年也參與全國十大綠色照顧典範徵選，獲得綠色照顧潛力獎；新龍社區則是通過農委會2021年優質農村體驗品質評鑑，再度為屏東爭取榮耀。

屏東縣農再辦公室主任江嘉萍說，榮獲金牌獎的內埔鄉東片社區，除有8家友善耕作農場組成「東片寶石村股份有限公司」，是全台第一個自發性農村型社會企業，更與社區內畜牧場共同合作，將沼渣沼液作為農地肥分替代使用，成立全國首座社區型「微生物資材培養推廣中心」。

從原先與畜牧業的抗爭，到成立社區巡水隊監測水圳水質，以集體力量要求畜牧業者改善，這是東片社區得以勇奪金牌獎的重要關鍵。

另獲銅牌獎的枋寮鄉新龍社區，近年來以「魚鱗一片、希望無限」積極推動循環經濟，將原本被養殖戶視為廢棄物的龍膽石斑魚鱗，開發相關保養品及食品，解緩大量廢棄物帶來的環境問題，也吸引青年在地就業並建立品牌行銷。

新龍社區更與返鄉青年陳右穎合作，打造出融合工業風與漁村風格的「三魚直賣所」，不僅成為社區新地標，可以直接服務生產者與消費者、成為遊客服務中心，更試圖成為青年創業孵育基地。