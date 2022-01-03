雲林縣政府永續方舟特展，4社區訴求樂齡城鄉。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣近年來針對各鄉鎮推動特色社區營造，「永續方舟，雲林先行」特展選出梧北社區「鐵花窗村落」、古坑社區「咖啡染藝術」等4社區，訴求樂齡城鄉，縣府3日表示4社區經過營造，不僅成為年輕人打卡熱點，更帶動老人家走出家門參與，老中青一起打造幸福雲林。

「永續方舟，雲林先行」特展以樂齡城鄉為主軸，展示口湖鄉梧北社區「鐵花窗村落」、古坑鄉樟湖社區「蘭染藝術」與古坑社區「咖啡染藝術」、虎尾鎮興中社區「廢輪胎再利用」4社區的營造成果，範圍包括山、中、海區、作為其他社區的參考。

雲林縣政府表示，梧北社區前年進行社區營造，負責規畫的水牛設計部落公司負責人呂耀中，以鐵花窗為主題，找來了新北市「做鐵工的人」曾文昌，結合在地歷史文化產業，創作10餘面鐵花窗裝於社區民宅，讓偏鄉社區暴紅成為打卡熱點，更拿下美國與法國2國際設計比賽銀獎。

樟湖村盛產樟木，為了解決「小花蔓澤蘭」造成樟木的生長問題，樟湖社區居民將危機化為轉機，把小花蔓澤蘭變成染料，創造出「生態蘭染」，研發絲巾、手提袋、筆袋等各種文創商品，為地方帶來更多元的商機。

古坑社區發展協會則以咖啡葉作為染料，利用不同品種的咖啡葉，研發出多種色澤的染料文創品，並以古坑舊地名「庵古坑」為發想，推出「庵古坑咖啡染」品牌，讓古坑咖啡除了可以品嘗外，還有更多元的發展。

興中社區以輪胎再生概念，創作出各種輪胎手作藝術，讓原本須回收的輪胎，變成各種家庭飾品、裝置藝術，也藉此推廣循環減廢、回收再利用的環境永續理念。