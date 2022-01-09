雲林縣政府針對11日起強冷空氣南下，平地最低溫有機會下探9度，9日提醒農民做好防寒措施。雲林沿海虱目魚養殖漁民表示去年底有3波低溫，還好有驚無險未造成災情，但12日可能出現強烈大陸冷氣團，因此大家都不敢掉以輕心，開始展開各種防寒措施。

雲林縣農業處表示，依據中央氣象局氣象報告，11日強冷空氣南下，北部氣溫驟降，其他地區也會轉冷。12日起強冷空氣籠罩，不排除達「強烈大陸冷氣團」等級，平地最低溫下探9度，提醒農漁民做好防寒措施。

雲林台西、口湖、四湖等沿海鄉鎮漁民，9日紛紛展開防寒措施，於魚塭北側加強防風棚、增設越冬溝，並檢查抽水機，隨時準備抽取水溫較高的地下水注入魚塭，並提前打撈部分虱目魚販售，減少養殖密度。

台西丁姓漁民說，雲林沿海多為虱目魚與文蛤混養池，因養殖文蛤所以魚塭不能太深，導致水淺無法保溫。地下水溫度可達20度以上，抽取後注入魚塭，魚隻會聚集在注水處取暖，但若氣溫低於10度，地下水也不一定管用，只能聽天由命。

漁民指出，去年1月初寒流來襲，造成5成虱目魚凍斃，損失慘重，現在想起來還會感到害怕。去年底有3波低溫，大家很緊張，所幸都在12度以上，沒有造成寒害，此波大陸冷氣團可能會低於10度，必須小心面對。

縣農業處提醒，萬一傳出寒災，請農漁民主動向當地公所通報，縣府已請公所針對已屆採收期、須即時復耕作物先行拍照存證，並了解不耐寒魚蝦養殖情況，將依農業天然災害救助相關規定辦理災害查報與勘查，協助農漁民減少損失。