基隆市望海巷漁港附近有山坡土石正開挖，工程疑似未做好防護措施，導致泥沙多次流入港中造成汙染，漁港出現如同「陰陽海」現象，當地居民、漁民相當氣憤，要求市府能正視。環保局回應，將依營建工程空氣汙染防制設施管理辦法，裁罰10萬元。

基隆市望海巷自救會長蔡文盛表示，政府口口聲聲說要保護海洋及漁民生計，卻說一套、做一套，現在漁港從去年到現在已第3次被汙染，當地漁民十分憤慨，發現就算向權責單位反應，汙染狀況仍未改善，狀況甚至愈來愈嚴重，質疑市府沒有任何作為也不重視。

議員呂美玲指出，根據現場照片可看出施工現場的怪手開挖山坡土石，汙水直接從雨水下水道流入海港，廠商並沒有做任何防治措施，導致每次建商只要挖土方望海巷漁港就會被汙染，去年9月8日、10月22日已出現類似狀況，每次汙染一發生，當地漁民皆感到十分痛心，盼能還給當地漁港、海洋應有的乾淨環境。

呂美玲說，過去接到當地漁民陳情時，皆會立即向產發處、環保局反應，雖然市府每次都在第一時間表示非常震怒，並以重罰遏止，但海域還是不斷重複被嚴重汙染，情況甚至沒有改善，要求市府對於建商肆無忌憚的行為，一定要加重懲罰，盡速遏止汙染狀況，保護當地漁民生計與珍貴的海洋環境。

基隆市政府產業發展處黃健峰表示，對於建商的惡劣行為感到痛恨，但用漁港法裁罰的罰款不高，恐怕無法達到遏止效果，因此請環保局協助，依環保法處置。環保局長賴煥紘指出，上次依水汙染防治法開罰廠商6萬元，但汙染情況沒改善，這次將依營建工程空氣汙染防制設施管理辦法，預計裁罰10萬元，並且要求廠商限期改善。