國內今(9)日新增11例本土個案，對於其中的案17472為家庭照護員，前台大感染科醫師林氏璧指出目前最擔心的是，這名女照護員至今無症狀，卻照顧過6、7個家庭，代表已經有足夠時間傳播到更廣的家庭或社區，對於是否引爆社區感染進一步擴大，他坦言要做最壞打算。

未滿5歲童確診！追出桃機手推車員傳「照服員妻」 妻再感染照顧家庭3人

對於本土確診數重新站上兩位數，是去年8月29日本土13例以後的新高，林氏璧今天在粉專表示，好消息是，其中10例皆與桃機群聚有關，一例應該是舊案；不好的消息是，目前社區真的承受很大的壓力。

今天新增的11名本土個案中，包含桃機手推車員案17473、其妻子案17472家庭照護員，以及照護家庭的3人（案17470、17471、17416），指揮中心表示，目前已對該名居服員曾照護的家庭進行匡列，初步掌握已有6、7個家庭。

林氏璧分析，他目前最擔心的是，居服員的先生12月30日就有症狀，但她自己至今無症狀，可能是無症感染者，代表已經有足夠時間傳播到更廣的家庭或社區了，對於桃機群聚案擴大，目前還有6千人要採檢，林氏璧坦言要做「最壞的打算，最好的準備」。