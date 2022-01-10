國內今(10)日新增6例本土病例，桃機群聚案不斷擴大，衛福部草屯療養院醫師沈政男今天透露，廁所就是這波機場群聚的一個可能感染場所，到底在廁所裡是怎麼傳染的，如果可以找出癥結，就可以給旅客們衛教，進一步防疫。

本土疫情擴散，有醫師嗆指揮中心不敢禁內用，只會拿小眾項目開刀，對於有人好奇嗆聲的醫師是不是他，沈政男今天則在臉書笑回「拜託，當然不是嘛！」因為他早就說過，這一波疫情可以圍堵，而且從桃機篩檢近9千人，只有3人確診就可證明，Omicron雖然刁鑽，但大家還是有在防疫，不至於多點爆發，頂多是「多點散發」。

醫嗆「不敢禁內用」拿小眾項目開刀 陳時中動怒：這評論非常不負責

今天起入境人士必須在機場做PCR，以免感染機場人員或計程車司機，對於有記者提問，過程中旅客可不可以上廁所，被網友吐槽「這是什麼問題？」沈政男則認為這當然是個問題，因為很多人都忽略，廁所就是這波機場群聚的一個可能感染場所。

至於接下來該如何防範Omicron，沈政男說只要篩檢速度比病毒複製週期（三天）快，就能趕在Omicron前方，將它圍堵，過去我們對Alpha與Delta的防疫方法依然有效，只是必須加快。

沈政男認為，基本上Omicron就是把疫情打回「Delta+沒有疫苗」，但重症明顯減少，對於有專家說，「Omicron擋不住，要與病毒共存」，他則認為這是錯誤的，並呼籲千萬不要放棄圍堵與清零。