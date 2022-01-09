「章魚里」沙鹿區洛泉社區活動中心開票結果，林靜儀拿下376票，小贏顏寬恒12票。（王文吉攝）

顏寬恒競選總部支持者看見「章魚里」票數輸給對手，紛紛嘆了口氣。（王文吉攝）

「章魚里」沙鹿區洛泉社區活動中心計票結果，林靜儀拿下376票，小贏顏寬恒12票，得票率49.8％。（民眾提供／王文吉台中傳真）

林靜儀競選總部傍晚4點半展開開票作業。(林欣儀攝)

台中市第二選區立委補選9日登場，眾所矚目的「章魚里」沙鹿區洛泉社區活動中心投開票所多場選舉都精準預測整體結果。下午4點準時開票，計票過程顏寬恒、林靜儀互有領先，在下午4點50分左右結果出爐，林靜儀拿下376票，小贏顏寬恒12票，得票率49.8％，其餘張烱春、林金連、李昇翰分別是4票、1票及2票。

沙鹿區洛泉社區活動中心投開票所在歷年大小選舉均被視為指標，尤其2020年總統大選及立委選舉，開票結果與全國得票率相近，相差只在1％左右，被譽為「章魚里」。去年10月23日陳柏惟罷免案，同意票開出345票，小贏不同意票314票，也是精準預測結果。

台中地區今天太陽露臉，洛泉社區活動中心投開票所上午8點不到即有長輩排隊等候，一整天陸陸續續有選民前往投票。洛泉社區活動中心有1105位選舉人，由於當地人口年齡偏高，有「長壽里」之稱，前往投票的多為長輩，共有755人完成投票，投票率衝高到68.3％。

下午4點投票結束，選務人員人員開啟票匭開始計票，開票過程顏寬恒剛開始一路領先，最後關頭林靜儀逆轉，下午4點50分結果出爐，林靜儀拿下376票，顏寬恒獲364票。

顏寬恒競選總部下午4點即湧入支持者，大家緊盯記分板上票數，看見「章魚里」票數輸給對手，紛紛嘆了口氣。