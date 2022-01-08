嘉義縣長翁章梁（左二）參加法鼓山慈善基金會弱勢兒少數位學習成果發表。（張亦惠攝）

去年5月新冠肺炎疫情爆發，學校採取遠距教學及線上學習，但有不少隔代教養、弱勢學童缺乏相關設備、網路等，法鼓山慈善基金會觀察到民間社區課後照顧班對弱勢學童來說十分重要，因此與嘉義縣市、彰化縣4個團體合作，捐助平板電腦及「PaGamO素養品學堂」、「動畫製作」等課程，8日在嘉義縣棒棒鯨奇樂園辦理成果展。

法鼓山慈善基金會指出，評估後認為社區課後照顧對弱勢家庭及學童來說，確實補足個方面需求，因此這次與彰化縣社頭鄉湳底社區發展協會、嘉義縣福池關懷協會、嘉義縣大埔鄉和平社區發展協會以及嘉義市公益社教協會合作，除提供平板電腦及PaGamO素養品學堂學習平台供據點學童使用外，也安排「系統教育訓練工作坊」及4場「動畫課程」，提供課後照顧據點多元化學習。

嘉義縣福池關懷協會理事長郭皇志表示，協會的課後照顧班有26個學生，透過法鼓山慈善基金會的幫忙，學生不只有平板可用，還有多元的線上課程可學習，幫助很大。

嘉義縣長翁章梁表示，有努力才會有成果，偏鄉孩子有數位學習落差問題，各縣市的許多課後照顧班也容易面臨資源不足等問題，謝謝法鼓山看到問題並協助，讓學童在學習上更精進，補足偏鄉資源不足問題。

嘉義縣社會局輔導 21 個民間團體，分布在全縣16個鄉鎮，以公私協力模式辦理「兒少及家庭社區支持服務」，透過各式親子活動、多元學習課程陪伴弱勢家庭學童，並提供脆弱家庭輔導及技能訓練，透過在地深耕及社區化照顧的方式，將資源送至需要的家庭。

陳治明說，疫情之下，偏鄉的孩子沒有數位設備學習容易發生障礙，因此法鼓山慈善基金會全力推廣，希望每個孩子的機會是平等的，期盼透過成果發表會，讓各據點經驗交流外，也讓學童有機會走出平日生活圈，展現學習成果。