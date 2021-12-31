今天就是跨年夜，但各縣市晚會都沒電子圍籬，難以揪出違規入場的自主健康管理者，外界憂心恐成防疫破口。對此，台北市長柯文哲今表示，不太贊成風吹草動就過度緊張，至少到目前為止，台灣沒有社區感染的證據，如果問他跨年要不要辦， 「我說當然可以。」

台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

柯文哲、副市長黃珊珊上午視察大佳河濱公園「得來速」採檢站，會後受訪時談及電子圍籬架設。黃珊珊表示，市府有發文去中央，中央正式函文表示，今年狀況跟去年不一樣，所以不提供，因為太多地方需要使用，所以今年確實是沒有電子圍籬，但應該全國都沒有。

黃珊珊指出，北市採取的方式是進跨年晚會管制區要實名制制，進到場域內一定要登記，但場外就無法做到，這部分還是市長說的一樣，希望這些人在自主康管理期間不要出來，不然會違規遭開罰。

至於是否擔心跨年晚會成防疫破口？柯文哲說，從數據看來，至少到今天早上還沒有社區感染的證據，他也不太贊成一有風吹草動就緊張，以前他在外科急診工作，很習慣前5分鐘還可以改變作法，只是這個社會不習慣。

柯文哲強調，如果下午發現有社區感染，當然會選擇停辦，這對他來講當然沒問題，但社會運作很難如此，但慢慢大家要習慣社會新常態，要更有應變能力，「不過到今天早上為止，台灣沒有社區感染的證據，如果問我跨年能不能辦，當然是可以。」