桃園機場群聚擴大至8人染疫，其中2人確定染Omicron，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，不排除有擴散到社區的風險，引起民眾恐慌。英國執業醫師葉庭瑜引述英國資料指出，不管之前是打2劑莫德納、2劑BNT等再好的疫苗，等到第5個月之後，保護力幾乎都在10%以下，等於零保護力。

桃園機場群聚擴大，累計8人染疫，其中一名確定染Omicron的清潔員案17230，發病前3天還到忠貞市場擺攤，另一名昨天確診的清潔員案17266更到歌友會參加千人跨年，引發社區傳染風險。葉庭瑜昨（5日）在《有話好說》節目表示，英國資料顯示，打2劑AZ後第三個月保護力只剩下20%，第5個月降到0%，打2劑莫德納的人掉比較慢一點，第2.5個月還可以維持在30%，但到第5個月後，也降到10%以下。

葉庭瑜表示，第一類醫護到第三類高接觸風險第一線工作人員，在面對Omicron的威脅下，第三劑疫苗必須從5個月縮短到3個月，才可能把第三劑的抗體濃度拉高到至少7成來抵抗Omicron，但英國資料顯示，第3劑的保護力也只能維持10到12周，之後又會掉下去。

葉庭瑜表示，第三劑維持12周的保護力對台灣而言仍相當重要，因為接下來就是春節大量入境，加上冬天有利冠狀病毒傳播，只要把這波在邊境擋下，到3、4月春暖花開，就是對台灣最好的情境。

國內開放接種2劑新冠疫苗者，滿5個月可再接種第3劑加強針，但截至4日第三劑接種率僅0.74％，近期許多專家紛紛呼籲縮短第3劑間隔時間，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民更說，只要間隔一個月就可以打，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，計畫今、明兩天召開專家會議討論此事。