Omicron變種病毒來勢洶洶，國內正研擬將第三劑疫苗間隔縮短，對於桃園機場群聚案累積已8人確診，有醫師警告，如果本土疫情接下來幾天繼續上升，可能要滾動調整我們的疫苗策略，尤其有4大族群，若沒打完3劑以上會十分危險！

桃機群聚擴大！Omicron已進入社區？ 陳時中：已經進到本土

連日來本土病例暴增，引起人心惶惶，有英國研究指出，就算打2劑莫德納或2劑BNT，第5個月之後，保護力都在10%以下，AZ甚至等於零保護力。北市聯醫整合醫學照護科主治醫師姜冠宇在粉專點出，對於疫情擴大風險在即，檢視慢性病人口的疫苗涵蓋率至關重要。

姜冠宇表示，抵抗Omicron需要第三劑疫苗雖然給大家的壓力很大，但確實必要，尤其是有慢性病、代謝症候群者，因為近期研究指出，新冠住院患者中有代謝、慢性病者，與呼吸窘迫(ARDS)和死亡率顯著增加有關，包含肥胖、糖尿病前期或糖尿病、高血壓和血脂異常等4大族群。

該研究收集181家醫院，從2020年2月15日至2021年2月18日的資料，針對5069名平均年齡61.2歲的代謝症候群患者(17.5%)，與2萬3971名沒有代謝症候群的對照患者(82.5%)進行比較，結果發現符合兩項以上慢性代謝症候群的人，住院天數增加、死亡率也增加，呼吸窘迫ARDS發生率更是以累加的方式顯著增加。

姜冠宇提醒，國內慢性病負擔龐大，不僅糖尿病是國病，高血壓、高血脂也是門診的大宗，肥胖也是台灣社會普遍問題之一，以目前認知的抗感染保護力，Delta要2劑才合格，Omicron要3劑才合格，因此他認為沒打完3劑以上的病友十分危險，極度建議，在平時追蹤診斷時就應將有上述慢性病、代謝性疾病的民眾列冊。

對於第3劑間隔要不要縮短的爭議，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今下午召開會議，已決議將第一至三類人員的追加劑接種時程從5個月縮短至3個月，預料有10多萬人受惠，將等衛福部長陳時中拍板定案，若無意外，中央流行疫情指揮中心將在明天宣布。