Melody今露出香肩、美腿，亮麗出席醫美活動。（羅永銘攝）

Melody今（12日）出席醫美活動，她認為臉部表情自然很重要，不喜歡做侵入性美容，醫美體驗大概就電波拉皮，保養得宜的她不避諱將滿43歲，「女人臉上有些痕跡是很光榮的，這是妳的歲月，除了外在保養，作息、睡眠也很重要。」選美出身的她，最滿意自己的鼻子，「我鼻子還算蠻高的，有人說我是整的，其實來自於我爸爸、奶奶，我們五官一模一樣。」

由於16日生日將至，Melody不知道老公今年會如何表心意，但不管過什麼節日都希望全家溫馨、平安，她透露老公其實都會貼心送禮，但認為這些是身外之物，最近用電腦時，看到大女兒的瀏覽紀錄出現「自製卡片Idea」，想說2個女兒應該會親手做卡片送她，令她覺得可愛也備感窩心。

她日前打了第3劑BNT疫苗，手臂整個紅腫，昨拍照時刻意避開左手入鏡。她說打完後很緊張，打第2劑時也有同樣反應，安慰自己是疫苗在起作用。她的家人都在美國，透露92歲的奶奶先確診Omicron，但同住的爸媽卻陰性二妹全家也都中鏢，但對他們而言就像4、5天感冒，都沒發燒，表示美國若確診的SOP就是回家隔離，處理方式如流感，多喝水、休息，奶奶等家人目前也已痊癒。

疫情再度升溫，現在規定錄影要戴口罩，但她跟沈玉琳走誇張風格，擔心主持節目會看不見表情無法發揮，問她已習慣沈玉琳的幽默嗎？她說2人合作《11點熱吵店》快2年了，現在幾乎互看就知道對方要幹嘛，不需言語就能溝通，從沒想過可以跟沈玉琳培養出這樣的默契，直呼「蠻妙的」，還笑說連沈玉琳的黃色笑話都漸漸聽懂了。