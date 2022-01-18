足跡重疊確診護理師 北市5國小急採811人 結果出爐 13:592022/01/18 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞東醫院護理師確診（案17967）曾在13日曾到台北市士林區科教館、兒童新樂園。圖為亞東醫院醫護人員在戶外篩檢站幫民眾做篩檢。（示意圖非當事人／劉宗龍攝 本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞東醫院護理師確診（案17967）曾在13日曾到台北市士林區科教館、兒童新樂園，而該日剛好有5所學校正好也舉辦戶外教學，北市教育局表示，16日晚間經北市衛生局證實與確診者足跡重疊，昨日配合衛生局緊急安排5所學校參與班級親師生進行擴大採檢作業，採檢人數共計811人，採檢結果皆為陰性。 教育局表示，學校會持續加強體溫及健康狀態監測等防疫措施，並持續關注疫情發展作即時的處置。 新竹市40多歲男自認足跡與確診者重複採檢 結果1家4口確診 竹縣義民中學國中生確診 疑似明新科大傳播鏈 #學校 #確診 #採檢 #北市 #亞東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫計程車司機採檢第5次才確診 將做基因定序 14:272022/01/18 生活 桃機防疫計程車司機確診＋1 恐怖Ct值曝 家住基隆 12:212022/01/18 生活 竹縣義民中學學生確診 與竹巿三民國小染疫生同家庭 09:302022/01/18 生活 社區多點齊發「最擔心這1例」 前台大醫嘆：已有點匡不住了 10:232022/01/18 生活 學生首確診 新竹市三民國小今起停課14天提早進入寒假 08:232022/01/18 生活 本土確診升高 陳時中：社區仍有未爆彈 04:102022/01/18 財經要聞 陳時中坦言 一定還有未爆彈 04:102022/01/18 焦點要聞 防Omicron 短程線入境普篩 首波針對南亞、東南亞 14:222022/01/18 生活 明新科大傳播鏈疑攻陷中小學 新竹市一家4口全確診 10:142022/01/18 生活 本土一天爆17！台灣怎麼辦 醫急問：不考慮升三級嗎 08:042022/01/18 生活 亞東醫院護理師確診 全院普篩5000人陰性 10:352022/01/18 生活 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 新竹市40多歲男自認足跡與確診者重複採檢 結果1家4口確診 - 生活 今增17本土這4例最棘手 陳時中：新竹高階主管一家四口感染源不明 - 生活 北市推「疫苗護照」 陳時中終於鬆口：周五開放申請 - 生活 今又增17本土 聯邦銀、西堤繼續爆 桃機感染鏈破百人確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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