亞東醫院護理師確診（案17967）曾在13日曾到台北市士林區科教館、兒童新樂園，而該日剛好有5所學校正好也舉辦戶外教學，北市教育局表示，16日晚間經北市衛生局證實與確診者足跡重疊，昨日配合衛生局緊急安排5所學校參與班級親師生進行擴大採檢作業，採檢人數共計811人，採檢結果皆為陰性。

教育局表示，學校會持續加強體溫及健康狀態監測等防疫措施，並持續關注疫情發展作即時的處置。