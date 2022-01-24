過年有救了？今本土「只」增15例 陳時中：不能掉以輕心

指揮中心24日公布15例本土確診個案，包含桃園地區3例、宜蘭飯店相關4例、高雄港相關8例，指揮官陳時中表示，確診數量有下降，但危機仍還沒有度過。

陳時中指出，桃園新增3名，其中包含聯邦銀行行員的爸爸，以及2位自貿園區相關確診者，並呼籲10日曾在遠雄自貿園區亞旭及鴻佰工作過尚未採檢的民眾儘速。

宜蘭礁溪某飯店24日新增4名員工確診，有2名為工讀生。陳時中表出，已經針對飯店員工及住宿旅客採檢了915人，感染源尚不清楚，尚待疫調釐清，但目前感染沒有擴大，還需要看看社區、第二層接觸者的情形。

至於24日增加8名確診者的高雄港區相關個案，他指出，目前已到第二層接觸者，確診者包括增加港區工作者跟其親戚，販賣雜貨的母親及其孩子，還有外包的工作者。

他表示，目前高雄港以及桃園自貿園區因為複雜且規模大，仍為重中之重。此外，宜蘭礁溪及台北圓山相關個案因感染源不明，仍為當前重點。