台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

中央公布今天本土確診個案有15例、境外36例，台北市長柯文哲24日提出質疑，某些地區來台確診的陽性率實在太高，如果90％的人打過2劑疫苗、出發前2天內做PCR是陰性，很難理解為何還有7％確診，違反醫學知識。

柯文哲今午主持防疫記者會，他質疑，從境外進來的確診者，特別是某些地區入境的陽性率實在太高了，如果90％的人打過2劑疫苗，並在出發前2天內做PCR是陰性，很難理解到了台灣還會有7％的人確診。

他指出，上周問過要再調查一下，這樣的結果違反醫學上的知識，從很特殊的幾個機場進來，怎麼會這麼高確診率，這沒有道理。

此外，柯文哲說，雖然疫情在全台各地蔓延，但發現確診者以後市府就會圈起來疫調，疫調中心都會打電話，若有接到電話的民眾就乖乖出來篩檢。

柯文哲分析，昨天北市7家醫院有605人篩檢，陽性率是0，目前雖然有零星感染，一次都隔離、篩檢相當大量的人數，北市有零星感染源但沒有普遍散開，還要繼續觀察，保持謹慎態度應付，北市情況還好，就是境外移入的確診者太多，造成邊境防疫壓力。