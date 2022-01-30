婦獨坐騎樓迷失北市街頭 僅記得「昭和10年」出生 14:242022/01/30 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方通知陳婦的家屬到派出所，將陳婦平安帶返回家。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方獲報有名老婦人在忠孝東路巷弄迷路，立刻派員到場處理。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市警大安分局敦化南路派出所員警彭裕勛、盧濬煬，日前上午7時許，接獲110通報，指忠孝東路四段205巷弄有位長者疑似迷途老人。 員警據報抵達現場，發現一名老婦人坐在騎樓下，對警方詢問其身分、住家資料等均回答的不清不楚，只說自己出生於昭和10年，員警於是先將老婦人帶回派出所休息並查證身分。 警方調查，昭和10年其實為民國24年，最後終於查出該名迷途長者為87歲陳姓婦人，並立即通知她的家屬到派出所將陳姓婦人帶返回家，家屬也十分感激警方的熱心協助。 響應台東縣府 企業送暖獨居老人 火星熊暌違10年合體 自嘲傲嬌感情被動 #北市 #走失 #昭和 #長者 #老婦人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老翁腳麻忘了回家的路 暖警護老助返家 15:212022/01/27 社會 年前工作不順 男酒醉離家失聯 家屬急報案暖警助返家 14:072022/01/29 社會 弘道寒冬助老 讓獨居長者過年不再配電視 12:292022/01/29 生活 她成《甄嬛》最衰女星 演完10年還被罵「活該沒孩子 生不下來」 07:302022/01/29 娛樂 北韓上演「太妃糖」大亂鬥 街頭暴怒砸警不忍了 07:002022/01/30 國際 中市警春節執勤為民服務 警友會力挺鼓勵 11:292022/01/28 寶島 阿嬤稱要找孫女返迷路 熱心員警救援 16:382022/01/27 社會 警驅離太陽花 北市警再敗訴 二審賠更多 04:102022/01/28 焦點要聞 欠債經濟壓力大 台中男欲輕生家屬急報案 警暖心開導阻憾事 17:322022/01/28 社會 酒駕害人 中市警拍影片宣導掃除「醉」犯 09:222022/01/30 社會 昔遭女星曝露骨簡訊控「小三」 baby忍10年還原真相 16:012022/01/28 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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