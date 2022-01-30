警方獲報有名老婦人在忠孝東路巷弄迷路，立刻派員到場處理。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警大安分局敦化南路派出所員警彭裕勛、盧濬煬，日前上午7時許，接獲110通報，指忠孝東路四段205巷弄有位長者疑似迷途老人。

員警據報抵達現場，發現一名老婦人坐在騎樓下，對警方詢問其身分、住家資料等均回答的不清不楚，只說自己出生於昭和10年，員警於是先將老婦人帶回派出所休息並查證身分。

警方調查，昭和10年其實為民國24年，最後終於查出該名迷途長者為87歲陳姓婦人，並立即通知她的家屬到派出所將陳姓婦人帶返回家，家屬也十分感激警方的熱心協助。