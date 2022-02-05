老翁過年出門忘了回家 員警熱心確認身分 19:012022/02/05 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 呂姓老翁疑似失智出門，忘了回家的路，所幸熱心員警發現他，並為其確認身分。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園警察分局青溪派出所警員日前巡邏行經大有路與民光東路口時，發現過年期間，80歲呂姓老翁寒風中瑟瑟發抖，發現他失去記憶，忘了家在何方，先帶回派出所後，確認老翁身分，連忙通知家人領回。 員警江桓瑜及李國俊先帶呂翁回派出所休息，並提供熱茶讓其暖身，備勤警員莊雅婷耐心的與老先生溝通，經過引導老先生記起了部分身份資料，透過資料比對，確認呂老先生已被家屬通報失蹤協尋人口，家人接獲通知立即趕到所內，見到老先生平安無恙，大家鬆了一口氣。 #老先生 #忘了 #員警 #發現 #確認 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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