桃園警察分局青溪派出所警員日前巡邏行經大有路與民光東路口時，發現過年期間，80歲呂姓老翁寒風中瑟瑟發抖，發現他失去記憶，忘了家在何方，先帶回派出所後，確認老翁身分，連忙通知家人領回。

員警江桓瑜及李國俊先帶呂翁回派出所休息，並提供熱茶讓其暖身，備勤警員莊雅婷耐心的與老先生溝通，經過引導老先生記起了部分身份資料，透過資料比對，確認呂老先生已被家屬通報失蹤協尋人口，家人接獲通知立即趕到所內，見到老先生平安無恙，大家鬆了一口氣。