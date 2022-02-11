警政署長陳家欽到大寮分駐所。（洪靖宜攝）

2015年2月11日15時45分，高雄大寮監獄爆發6名囚犯持搶挾持典獄長等多名主管事件，當時震驚社會，所幸人質全數獲救，而6名受刑人全數飲彈自盡。一眨眼7年就過去了，當時擔任高雄市警察局長的現任警政署長陳家欽，特別在7年後的2月11日15點45分回到林園分局大寮分駐所，與當時第一時間抵達現場與囚犯駁火和成功擊退的同仁暢談當年。

就在大寮監獄挾持事件屆滿七週年這天，警政署長陳家欽特地到事發所在地大寮分駐所表彰當時獲報後第一時間趕抵現場，並奮力擊退歹徒的巡佐林進發、吳聲政、黃明豐、警員張碩彥、黃一峰、卜仁泰，以及時任大寮分駐所所長楊增平等同仁，大家互相各分享當時情況和心情。

署長陳家欽憶起當時狀況更是侃侃而談，他說，每次經過大寮監獄就會想起那一晚，也感謝同仁們無懼無畏，將囚犯擊退，否則如果他們逃出，後果不堪設想，他提及當時遵守用時間爭取空間，迅速布署，顧及同仁安全，其餘受刑人通道封鎖等原則，當時他還因為諾羅病毒身體不適，但接到任務後全神貫注，這就是警察精神。

「7年依然記得這一刻，英勇表現不會被遺忘 」，這7名同仁中，巡佐黃明豐、警員卜仁泰於107年自警察工作退休，專心照顧家庭，含飴弄孫，到處遊玩，而時任所長楊增平已升為市警局訓練科警務正、巡佐林進發至昭明派出所服務，張碩彥警員則是已到林園分局勤務指揮中心、巡佐吳聲政則到桂陽派出所、警員黃一峰則是已至屏東縣東港分局服務，仍於不同崗位上為社會治安奮戰。

時間回到2015年2月11日15時45分，大寮分駐所員警接獲高雄監獄報案，指稱有受刑人持械傷人，時任大寮分駐所巡佐吳聲政等人首先到監獄，接著林進發巡佐和黃一峰員警等人到場支援，而黃明豐巡佐、張碩彥和卜仁泰員警也都立刻到場支援，並到東側門駐守，囚犯發現員警時以長槍掃射，員警則開11槍反擊，成功逼退他們回獄中，沒有讓鄭立德、黃子晏、靳竹生、秦義明、魏良穎、黃顯勝等6人逃出。

事發時時任高雄市警察局長的警政署署長陳家欽也親臨現場指揮調度，將匪徒團團包圍，勸匪徒投降，但其最後自知無法逃脫，飲彈自盡，人質均平安獲釋。