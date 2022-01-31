台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員粘為淞、賴楷棟日前執行巡邏勤務，巡經南屯區黎明路與文心南五路口停等紅燈時，見一名老翁站於路旁神情緊張揮手求援，經員警了解72歲的洪姓老翁，從太平區搭公車欲至南屯區正德慈善基金會申請補助，疑因人生地不熟下錯站，徬徨無助之際，剛好遇見巡邏員警，鼓起勇氣上前問路，員警聞訊二話不說表示要載送老翁前往目的地，暖心的舉動瞬間讓老翁紅了眼眶。

老翁向員警說，自己平日靠撿拾資源回收維生，因為疫情緣故顯少外出，已少了一份收入，孫子罹患唐氏症須長期復健治療，家中僅倚靠兒子打零工免持，讓原本不寬裕的家庭更雪上加霜，加上過年期間，家家戶戶都在歡喜度節的時刻，反觀家中沒有一絲過節氣氛，心理不禁悲從中來。

警方指出，看到白髮蒼蒼已年屆70歲的老翁，原是含飴弄孫的年紀，仍必須為生活四處奔波，員警聽聞亦於心不忍，不斷從旁開導老翁保持正向樂觀心情，鼓勵勇敢面對，對於員警願意聽其訴苦，伸出援手載送一程之舉，頻頻致謝。

所長江松泳表示，在111年加強重要節日安全維護工作期間，提供各項便民措施，另針對轄內獨居老人、弱勢族群，警察秉持同理心，即時予以關懷慰問，共創溫馨城市。