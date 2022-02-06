86歲的蔡姓老翁坐上計程車欲返家時，卻忘記自家地址，熱心司機發現後立即將老翁載往派出所求助，幸好在暖心員警細心詢問之下，才聯繫上老翁家屬將其接回家團圓。

台中市政府警察局第六分局市政派出所警員黃相瑋，日前擔任巡邏勤務時，接獲計程車司機報案，蔡姓老翁無法清楚表達自己家地址且有失智情形，於是將其送來派出所求助，所幸在其尚記得自己的姓名、出生年月日等基本資料，警方遂透過警用系統查詢出老翁的住家地址，順利將其平安載送返家，家屬十分感謝計程車司機及員警的協助，並表示會多留意其動態。

警方表示，111年加強重要節日安全維護工作期間，除持續維護治安，也會加強為民服務工作，呼籲民眾若家中有年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，俾利警方發現時可第一時間確認走失者身分，以協助返家。