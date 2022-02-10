新北市有名52歲的李姓男子9日上午獨自出門散步卻不慎迷路，一路走了將近10公里到桃園市大園地區，巡邏員警發現男子精神恍惚坐在路旁，將他帶返所關懷後得知他住在林口的下福里，隨即向當地里長確認身分，聯繫家人將他帶返家團圓。

大園警分局竹圍派出所警員王冠皓、林裕珉、林汶萱，9日上午巡邏行經三民路一段時，發現有名男子精神恍惚、眼神呆滯坐在超商前，趕緊上前關心，但該名男子疑似有失智情形，無法表達自己的年籍資料，也沒有攜帶任何證件，不斷說著「好餓」、「想回家」，員警便先將他帶返所休息，並提供熱食讓他補充體力。

經員警耐心關懷之下，總算得知男子住在新北市林口區的下福里，員警將男子的照片傳送給當地派出所，請其向里長確認身分，果然里長一眼就認出該名男子是里內經常走失的李姓民眾，隨即聯繫李男的家屬前往接人。

李男的弟弟接獲通知後趕至竹圍派出所，其弟弟不斷向警方道謝，表示哥哥有失智情形，經常會趁家人不在時到處亂跑，但平常都在住家附近走動，沒想到這次竟然會迷路到桃園，家人們都相當驚訝，幸好員警及時發現，才讓哥哥得以平安返家，非常感謝警方的熱心幫忙。