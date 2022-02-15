新竹縣府驚魂 文化局男子懸掛半空 遭救下命危送醫 15:152022/02/15 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣文化局15日下午傳出事故。（莊旻靜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣政府文化局15日下午近2點許，傳出一起事故，一名年約50歲的中年男子，被發現懸吊在半空中，當時副局長林益洲等人恰巧在巡館舍，4人立即上前協助，將該男放下，並立即依照消防局指示、做CPR，直到救護人員到場，將男子送醫。目前該名男子仍在急救中，尚有心跳。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 天倫夢碎！高雄BMW男撞死三寶媽 嫌磕頭道歉 家屬批：很噁心 空軍上兵殺2幼子相驗 母目睹屍體哭癱 阿嬤：三天沒闔眼 #新竹縣政府 #文化局 #懸掛半空 #男子命危 #送醫急救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三重民宅爆炸1人命危 身旁放有瓦斯桶事故待釐清 14:052022/02/13 社會 大凍山登山事故暴增 去年達13件 04:102022/02/11 地方新聞 中和通訊行老闆遭活活毆死 凶嫌行凶原因曝光 12:122022/02/12 社會 百萬黑檀木、聚寶盆遭竊 嫌犯竟是多年熟識友人 10:122022/02/12 社會 台鐵改革雜音多 交長：直球面對員工 04:102022/02/12 財經要聞 老闆就醫亡 助送醫員工竟是凶手逮4嫌 04:102022/02/12 社會新聞 太魯閣號0402事故 家屬疾呼改革台鐵 共擬和解 04:102022/02/11 生活新聞 長者騎車事故增 萬華北投最多 04:102022/02/14 地方新聞 高雄路竹警方攔查兩外籍男子 發現酒駕送辦 11:432022/02/15 社會 阿婆灣有事！兄弟騎車自撞 兄摔落10米深谷 14:472022/02/13 社會 美雪板傳奇 懷特最終戰淚灑賽場 04:102022/02/12 運動天地 重機墜谷影片曝 丹大林道1天摔7輛 滾落20米碎石坡 17:052022/02/13 社會 妙齡女子在背包客棧廁所嘔吐 男子躲隔壁間趁機摸一把 17:012022/02/12 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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