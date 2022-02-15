新竹縣政府文化局15日下午近2點許，傳出一起事故，一名年約50歲的中年男子，被發現懸吊在半空中，當時副局長林益洲等人恰巧在巡館舍，4人立即上前協助，將該男放下，並立即依照消防局指示、做CPR，直到救護人員到場，將男子送醫。目前該名男子仍在急救中，尚有心跳。

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