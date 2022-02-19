新北市永和區豫溪街某公寓18日晚間11時許傳出火警，火舌從1樓竄出，消防局獲報前往救援。（翻攝畫面）

新北市永和區豫溪街某公寓18日晚間11時許傳出火警，火舌從1樓竄出，消防局獲報前往救援。（翻攝畫面）

新北市永和區豫溪街某公寓18日晚間11時許傳出火警，火舌從1樓竄出，消防局獲報前往救援，從屋內救出一家3口，81歲姜姓男子被救出時已無呼吸心跳、姜妻則是手部紅腫、女兒並未受傷，所幸姜男送醫後恢復生命跡象，目前仍在急救中，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，豫溪街某公寓18日晚間11時許傳出火警，起火處為1樓神龕，周圍民眾見到濃煙竄出通報消防局救援，消防局出動10分隊、1中隊、1大隊，各式消防車輛30輛、消防人員91名前往搶救。

火勢約於10分鐘後撲滅，消防員從屋內救出一家三口，姜姓男子被救出時已無呼吸心跳，緊急送往永和耕莘醫院急救，經急救後恢復生命跡象，目前仍在搶救中。

年約80歲姜妻則是手部燒燙傷、輕微紅腫，救出時意識清楚，送醫後無礙。女兒被救出時並無受傷，未送醫。消防員表示，起火處位於1樓的神龕，燃燒面積約5平方公尺，詳細起火原因待進一步釐清。