左營工地10公斤乙炔罐起火 消防局人員拉水線戒備 21:482022/02/22 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市左營區一處工地22日晚間工人施工時，一個裝乙炔的10公斤鋼瓶突然起火燃燒。消防局人員獲報，在旁拉起水線戒護。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市左營區一處工地22日晚間工人施工時，一個裝乙炔的10公斤鋼瓶突然起火燃燒。消防局人員獲報，到場拉起水線戒護。消防局人員說，起火的是乙炔罐，如果直接噴水滅火，恐會導致乙炔回火而引起爆炸，所以就在旁戒護，等待乙炔燃燒完再做處理。 目前乙炔罐還呈現燃燒狀態，火勢有比稍早前小。消防局人員已經疏散附近人員，並對此保持警戒。沒有人員因此而受傷。 高雄鼓山區停車場施工不慎 挖斷瓦斯管致瓦斯外洩 中和公寓火警 緊急疏散4人 1人嗆傷送醫 #人員 #乙炔 #消防局 #戒護 #水線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嚴防工廠火警意外 桃市消防局四大隊災防演練 16:562022/02/21 社會 烏克蘭危機升溫 日股開盤下挫油價上漲 12:002022/02/22 國際 基於安全考量 北約駐烏克蘭人員撤離基輔 10:302022/02/20 國際 彰濱工業區油封工廠烈焰狂燒逾500坪 灌救3小時撲滅 10:122022/02/20 社會 陸疫情擴散 四川、山西出現確診 21:292022/02/20 財經 苗栗公墓火警頻傳 1周燒毀逾2公頃 04:102022/02/21 地方新聞 美下令撤出外交人員 布林肯：美公民立即離開烏克蘭 10:502022/02/22 國際 寒流奪命！全台百人猝死 600多人不適送醫 13:242022/02/21 生活 已辭職老董干政 新光金控恐再吃罰單 17:442022/02/22 財經 桃園龍潭磚造平房清晨惡火 85歲獨居婦救出命危 09:332022/02/22 社會 雨襲中橫土石凍到崩塌 佳陽、新佳陽部落160戶一度受困 17:532022/02/22 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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