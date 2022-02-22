高雄市左營區一處工地22日晚間工人施工時，一個裝乙炔的10公斤鋼瓶突然起火燃燒。消防局人員獲報，到場拉起水線戒護。消防局人員說，起火的是乙炔罐，如果直接噴水滅火，恐會導致乙炔回火而引起爆炸，所以就在旁戒護，等待乙炔燃燒完再做處理。

目前乙炔罐還呈現燃燒狀態，火勢有比稍早前小。消防局人員已經疏散附近人員，並對此保持警戒。沒有人員因此而受傷。