高雄25日並無新增確診個案，雖然國內疫情日益趨緩，但因應西太平洋地區疫情仍相當嚴峻，高市府宣布高雄港國際航線船舶檢疫新規定，船隻進入高雄港前48小時必須全船人員快篩，全數陰性才得以進港作業，若有出現快篩陽性個案，則安排PCR採檢，出現確診個案全船必須於錨區檢疫14日或全員更替全船清消繼續作業。

交通部航港局副局長陳賓權表示，未來國際船舶進入高雄港前須提供48小時內的快篩證明，連同衛生健康聲明書一併預報，如果快篩結果全數陰性，船舶才得以進港正常執行裝卸貨作業，若船舶尚有部分人員快篩陽性，則會要求船舶人員到港後全數下船在岸邊PCR採檢。

陳賓權指出，採檢PCR後，全船人員陰性可比照快篩結果陰性正常執行相關港埠作業，但如果有發現陽性確診個案將會後送就醫，並要求船隻開到錨區停留，全船檢疫14天，而於第3天、7天、10天快篩、第14天PCR採檢若全數陰性，就可恢復正常作業。

但若船上持續有確診者出現，就必須將確診者陸續送醫，全船檢疫則重新計算14天。考慮到持續檢疫14天恐對港埠作業、船期有所影響，因此，可以採取全船船員更替並完成清消的方式恢復正常作業，若船隻屬於貨櫃船，且有緊急需求，船公司可以專案申請、專案管理、專人督導的方式，用高規格的防護作業方式辦理裝置作業。