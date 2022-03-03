中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增71例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及66例境外移入，其中28例為航班落地採檢陽性。

桃園新增2例本土個案，皆為居隔期間陰轉陽，仍是由米迪幼兒園群聚所衍生。米迪幼兒園群聚事件首起案例外溢至彰化縣，案20556曾在2月底陪媽媽回彰化娘家，造成表哥染疫。

新北宗教協會群聚再增1例，是已公布病例案19951的父親、Ct值33，指揮中心研判是早期遭傳染，現階段屬於染疫後期。

新增境外66例移入個案，分別為越南11例、菲律賓6例、美國5例、香港4例，新加坡、印尼及印度各3例，柬埔寨、緬甸及英國各2例，拉脫維亞、日本、南非、法國及阿拉伯聯合大公國各1例，另20例調查中。入境日介於今年1月25日至3月2日。

根據民航局統計，國籍航空9成機組員已完成COVID-19疫苗追加劑接種，指揮中心宣布調整國籍航空機組員返台後檢疫防疫措施。同時呼籲民航主管機關持續督導航空公司督促機組員落實外站「零接觸」管理、機上「全程防護」、妥善安排派飛執勤頻率。