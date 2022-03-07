中央流行疫情指揮中心7日公布國內新增2例本土個案，皆是旅遊團相關個案。指揮官陳時中表示，旅遊團感染源頭可能是一名曾經到設計師相關個案家中的旅遊團團員，目前國內監測中的待釐清感染源剩下3條。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，包含遊覽車+設計師相關群聚，米迪幼兒園及涮涮鍋群聚，共3條感染源待釐清。另外，先前台中港驗船師及台北加強型防疫旅館護理師皆找到感染源。

我國疫苗覆蓋率第一劑為82.96％、第二劑77.17％、基礎追價劑0.82％、追加劑為44.40％。新光醫院副院長洪子仁表示，台灣可借鏡海外經驗做為參考，香港帶來三大啟示——長照機構落實健康監測、疫苗是避免重症的關鍵、患者大增時啟動三段分流。此外，他也說，年輕人打疫苗是保護長輩，50歲以上長者打疫苗是保護自己、避免重症，也避免台灣疫情數量指數型上升。

為鼓勵長者接種疫苗，指揮中心7日也公布獎勵措施，3月10日至4月10日各地方政府可加碼提供施打種1、2劑或追加劑的65歲以上長者500元以下的衛教品。陳時中表示，衛教品由地方政府根據需要及喜好安排最具吸引力的措施，費用由中央提供。