再不打要過期了！為鼓勵民眾接種新冠疫苗，中央流行疫情指揮中心再度祭出「打針送禮券」，針對高風險族群的65歲以上長者，不管打第幾劑，都可獲得價值500元以下的衛教品（以禮券為主）。有網友算出，若沒打過或打過一劑的阿公阿嬤，只要在3月13日前施打疫苗，就可以趕在截止日4月10日前拿到千元禮券。

根據指揮中心統計，台灣65歲以上的長輩們，到現在還有68.9萬人「連一劑疫苗都沒打」，而這批人屬高風險族群；儘管Omicron多為輕症，但長者仍具重症風險。

指揮中心祭出獎勵，3月10日起至4月10日，65歲以上民眾打疫苗，不管你（妳）打第幾劑，每劑都可獲得價值500元以下的禮券。有網友回推，因要符合兩劑間隔28天的規定，只要在3月10日至12日這3天內打疫苗，就能趕上截止期限。

不過要注意的是品牌問題，指揮中心表示，國內4大疫苗中，包括BNT、莫德納、高端可在一個月內打完兩劑，如果打到AZ，絕對來不及打下一劑，最多賺500。