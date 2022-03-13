中央流行疫情指揮中心日前公布最新的預防接種受害救濟審議結果，其中有49件與新冠疫苗相關，36件排除與疫苗相關不予救濟。一名居住於彰化縣的男性民眾，接種莫德納疫苗後4日死亡，因無法排除與疫苗之關聯性，最終核予救濟金50萬元，為本次救濟金額最多的個案。

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）2月17日召開會議進行案件審議，最終有7件獲核予救濟金、1件給予醫療補助、5件因進行病理解剖核予喪葬補助30萬元。

49件申請案件中，有33件為接種AZ疫苗，其餘15件為接種莫德納，另有1例接種高端，2件接種莫德納的個案因出現心肌梗塞等相關心血管疾病致死，無法排除與疫苗相關，分別依據審議辦法核予50萬、30萬的救濟金。

接種AZ疫苗獲核予救濟金的個案共有5件，大多與血栓相關，分別獲1至5萬元不等的救濟金或醫療補助；另有一例個案接種高端疫苗後死亡，其死因為致心律不整性右心室心肌病變，但審議小組認為，個案死因與疫苗無關，應是其他潛在疾病造成，由於個案曾接受病理解剖，仍核予30萬元喪葬補助。