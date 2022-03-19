嘉義市政府今天公布新增1例新冠肺炎COVID-19確診個案21918，是1名70多歲女性，已打第3劑莫德納疫苗，與18日公布的確診者案21792於13日在同場喜宴有接觸。

嘉義市長黃敏惠指出，案21918於本月15日自覺喉嚨稍有不適、有暈眩感，經服藥後症狀緩解，18日收到細胞簡訊後，PCR採檢為陽性，ct值21.9，目前收治於負壓隔離病房。

黃敏惠表示，案21918住在嘉義市，確診後市府立即疫調、匡列相關密切接觸者共14人，並安排PCR檢測。

黃敏惠表示，案21918個的足跡相對單純，常在家裡自煮食用，只有14日上午11時30分至下午1時至燒瓶子（嘉義店）與親友用餐，用餐時未佩戴口罩，其餘時間如裝盛佐料、飲品時都全程戴口罩。

16日晚間6時至7時，曾到永昌堂蔘藥行1樓購買水果後返家，沒有其他公共場所足跡。

市府環保局已針對相關場所的周邊公共場域進行消毒，相關店家也已完成清消。