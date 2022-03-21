立委陳明文違反防疫規定，接受篩檢後未超過3天就出席公開活動，且被拍到脫口罩致詞，20日深夜陳明文在臉書鄭重地向社會各界致歉外，今早也向嘉義縣衛生局申請處分，衛生局長趙紋華證實已收到申請，會依傳染病防治法36條同法70條裁罰最高罰鍰1萬5000元。

民雄鄉秀林國小校長出席嘉義市喜宴，被通知採檢後未等結果出爐就參加18日晚上民雄鄉公所餐會活動，當晚就被通知確診，縣長翁章梁、立委陳明文等眾多地方人士因同場出席餐會，19日皆接受篩檢，雖都是陰性，但陳明文20日仍出席活動，並在新港鄉姐妹連線婦女權利協進會會員大會中脫罩致詞，經嘉義縣議員詹琬蓁披露，引發各界譁然。

陳明文昨深夜在臉書鄭重地向社會各界致歉，表示會主動向嘉縣衛生局提出違反事宜並放棄陳述意見，直接接受處罰。今趙紋華說明，陳明文19日做完PCR採檢，3天內不鼓勵外出，陳明文20日出入公共場所未配戴口罩，明顯違反傳染病防治法，陳明文今早已委託同仁申請自我處分並要求採最高罰則，衛生局受理並完成相關行政程序，會依防治法36條同法70條裁罰最高罰鍰1萬5000元。