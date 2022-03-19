失眠是當今全球最普遍的文明病，根據2020年世界衛生組織最新的資料，全球77億人口中有三分之一的人口失眠，大約27億人。根據健保署最新統計，台灣2020年門診住院安眠藥的使用人口超過450萬人（如果加上未就醫的人口，恐怕早已超過500萬人）。

也就是說，台灣2,300萬人口之中，平均每5個人就有1人失眠，2020年安眠藥的使用量超過9.3億顆，相關健保費用高達23億台幣。尤其是台灣270萬65歲以上的年長者之中，大約有120萬人因失眠而服用安眠藥，比例超過四成，對健康長壽的生活，造成嚴重障礙。

更糟糕的是，大多數失眠的人，都不清楚自己為什麼會失眠，睡不著覺。事實上，藥物干擾、生活習慣不良、環境吵雜、光害、壓力、飲食等都是關鍵因素。失眠是人類健康的頭號天敵，睡眠醫學的科學家將它歸納出八大類型：

1.半夜清醒型

每天晚上都能正常入睡，但半夜卻異常清醒。每晚熟睡的時間不到4小時，第二天早上起床後頭昏腦脹、哈欠連連。

2.雲雀型

每天晚上9點就上床呼呼大睡，半夜兩三點會習慣性清醒。醒來之後，無法重新入睡，躺在床上翻來覆去，胡思亂想，等待黎明的到來。

3.貓頭鷹型

夜越來越深，精神卻越來越亢奮，追劇、看書、滑手機、上網、打電動，一直熬夜到半夜兩、三點才睡覺。70%的年輕人猝死均與熬夜有關，真是「熬夜一時爽，天天熬夜火葬場」

4.焦躁不安型

入睡有時順利有時困難，時好時壞，半夜會多次醒來，躺在床上翻來覆去，腦子卻轉個不停，想東想西，為工作、感情、家庭生活瑣事焦躁不安。

5.賴床型

入睡困難，可能需要1、2個小時。一旦入睡，一大清早要從舒適的床上爬起來，對這類型的人而言，是一件非常痛苦的事，不管是鬧鐘的鈴聲，還是老媽的喊叫聲，就算是天王老子來了，也是蒙著頭，無動於衷，經常睡懶覺。

6.慢性失眠型

入睡困難，上床後，需要60分鐘以上，才能入睡。半夜醒來多次，總醒來時間，超過30分鐘以上，比預計起床時間更早清醒，且無法再入睡，睡眠中經常說夢話。（台灣15歲以上的民眾有11.3%的人慢性失眠）

7.過度刺激型

為了完成工作加班到午夜或凌晨兩、三點。想倒頭大睡時，卻無法入眠，失眠原因實際上來自於交感神經過度亢奮，交感神經在不斷接受刺激下會顯得較亢奮，當然無法入眠。

8.缺覺型

由於工作、生活或學習的緣故，睡眠不足5個小時，導致經常感覺昏昏沉沉、注意力不集中、記憶力減退、體重增加、心情變差等問題。每天少睡2兩小時，相貌大不同。熬夜對容貌的殺傷力真的不容小覷，長期缺覺真的會讓人容貌變醜。

安眠藥除了可能導致許多患者過早死亡之外，那些平均每週服用兩到三片或更多安眠藥的人，罹患癌症的可能性要提高35%。

根據美國食品暨藥物管理局（FDA）提供的數據，隨機服用安眠藥的研究參與者中，有9種新的皮膚癌和4種其他癌症，但僅接受安慰劑的參與者中，罹患癌症的機率為零。對於每週服用超過2-3片安眠藥的患者，平均2.5年內罹患癌症的風險會增加35%。尤其是最受歡迎的安眠藥唑吡坦（Zolpidem）和替馬西泮（Temazepam），具有統計學顯著的癌症風險。

一項來自台灣的研究，是基於具有代表性的台灣國民健康保險系統的數據。作者研究了唑吡坦，這是台灣和美國最流行的安眠藥。經過八年多的隨訪，台灣作者發現服用唑吡坦，罹患癌症的風險要大得多。

安眠藥會引起「宿醉」，不僅會降低我們睡眠時腦細胞的動作電位（action potential），還會降低白天的腦細胞活動。這會使人在白天昏昏欲睡、缺乏警覺、困惑和虛弱、減慢反應時間、判斷力，並損害智力和記憶力。服用安眠藥的老年人更容易跌倒，而車禍的肇事者往往血液中含有安眠藥的成份，因此人們認為宿醉會導致車禍以及其他致命事故。

最近20年以來，醫生開始關注睡眠呼吸中止症（Sleep Apnea），這是一種在睡眠期間呼吸暫停的情況。醫生懷疑睡眠呼吸暫停會導致睡眠期間死亡。幾項研究發現，當睡眠呼吸中止症的患者服用安眠藥時，呼吸暫停的次數更多，而且暫停的時間更長。

克里普克博士從美國食品暨藥物管理局的數據中，了解到唑吡坦使睡眠呼吸中止症惡化的記錄。許多專家建議睡眠呼吸中止症的患者，不應服用安眠藥，否則會導致高血壓，從而增加心臟病發作、心力衰竭和中風的風險。

問題是幾乎每個40歲以上的人，都有一些睡眠呼吸中止症的徵兆，而且大多數65歲以上的人，都符合睡眠呼吸中止症的診斷標準。更值得注意的是，服用安眠藥與很高的自殺率有關，自殺增加是基於安眠藥導致罹患抑鬱症的機率更高，以及在已知服用安眠藥的人中，觀察到非常高的自殺率。

(本文摘自《不懂睡眠就失眠：睡太多或睡太少，你都正在謀殺自己》/時報出版)