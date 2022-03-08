藝人朱芯儀今（8日）在社群發文，在36歲生日這天自曝罹患乳癌，將勇敢面對未來的抗癌之路。根據衛福部108年癌症登記報告，乳癌在女性十大癌症排名第一，台北醫學大學癌症中心副院長暨附醫乳房醫學中心主任杜世興提醒，生活中可盡量避免10個危險因子，降低乳癌發生率。

杜世興醫師日前在臉書粉專「認識乳癌 Dr. 杜世興」發文指出，乳癌雖然很難預防，不過日常生活中可以盡量避免相關危險因子：

1.塑化劑：減少使用塑膠袋、塑膠餐具的使用。

2.含DDT殺蟲劑：真的非用不可，建議配戴口罩。

3.脂肪含量高食物、長期飲酒：兩項皆容易使乳癌的罹患率提升。

4.多吃各色抗氧化蔬果：可攝取花椰菜、菠菜、韭菜、番茄、茄子、南瓜、小黃瓜、牛蒡、櫻桃、草莓、藍莓、蔓越莓。

5.少吃油炸食物，多運動，避免肥胖：過於肥胖者罹患乳癌的機率相對提升。

6.避免服用非必要性的女性荷爾蒙藥物。

7.避免暴露於非必要的輻射線中：年紀太輕、又沒家族史，非經醫師指示，不須特地去做乳房攝影。

8.盡量少熬夜：目前沒有充分證據強烈顯示乳癌與夜生活之間的關聯性，仍鼓勵保有正常生活作息。

9.已婚女性鼓勵懷孕並親餵哺乳。

10. 最新醫學報導甚至指出肥胖者會增加乳癌復發率、死亡率及每天攝取＞6公克酒精也會增加乳癌復發、死亡率。

杜世興也補充，上述十大因子的危險性是相對較一般人稍高，但仍有約75％的乳癌患者是沒有相關的危險因子，除了調整飲食、作息外，女性也應多注意乳房健康的重要性。

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