女星朱芯儀在三八婦女節這天，也是她36歲生日，突在社群發文，透露自己確診乳癌，她也拍片分享自己得知病情之後和到現在以正面態度面對的心路歷程。

朱芯儀8日在個人YouTube頻道上傳影片，開頭就提到自己的人生即將走上可能會有些辛苦的旅程，「因為我現在是乳癌第二到三期」，因為有轉移到淋巴，所以她需要積極做全身性的治療，也因為化療的副作用，臉看起來有點腫。

她是去年11月發現自己的胸部左右大小不一樣，「發現有一顆東西的感覺」，她趕緊告訴老公衛斯理，老公也叫她有異狀趕快去檢查，之後她在節目向醫師請教，聽從建議後到台大醫院家醫科做檢查。

沒想到照了超音波後，被建議轉去掛乳房外科，「我聽到要穿刺、切片，當下在檢查檯上就開始默默流淚」，接著做了乳房攝影、粗針切片，她也得知自己罹患乳癌。

回想就醫前，她才意識到身體早有不少異狀，例如反覆發燒、很小的傷口也長達1個月沒癒合、右邊乳頭發癢等，但她卻一直自我說服「可能是我免疫力比較弱」、「可能是我太累沒睡好」，忽視身體狀況，所幸最後有警覺胸部形狀變化，才趕緊去檢查治療。

朱芯儀面對乳癌的芯(心)路歷程。(影／取自YouTube)

當朱芯儀知道自己生病那一刻開始，有一點驚嚇，但她隨後便開始冷靜查資料，並做好心理建設去面對醫生宣判，加上老公衛斯理一路陪伴，從發現不對勁後，就堅持陪她去做每一次的檢查，而她現在已開始做化療，坦言要維持正面心情確實有點辛苦，「可是我的想法是，我今天真的生病了，我就去治療、去面對、去處理它。」她也希望藉由分享自己的抗癌歷程，可以幫助更多癌友得到抗癌的力量。