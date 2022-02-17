彰化醫院乳房外科醫師李忠懷強調，黃小姐因打新冠疫苗右側乳房和腋下腫大而就醫檢查，推估右乳與右腋下的腫瘤已存在好幾個月並發生轉移，並非是打疫苗引起，只是平時未多加注意。（謝瓊雲攝）

48歲黃小姐至彰化醫院就醫，經電腦斷層檢查顯現乳房腫瘤(紅圈處)。（彰化醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

打完疫苗後右臂一直腫痛，仔細檢查竟是癌症腫塊。彰化縣48歲黃小姐日前右手臂接種新冠疫苗後，因持續腫痛，又自己摸到腋下淋巴和右乳有腫塊，以為是血栓而就醫，經檢查竟確診乳癌第三期；彰化醫院乳房外科醫師李忠懷表示，推估腫瘤已經有好幾個月且已發生轉移，並非打疫苗引起，只是平時未多加注意。

黃小姐表示，日前右臂施打新冠疫苗後，就一直感覺右腋下腫腫卡卡，自己仔細一摸，不只是腋下淋巴結腫大，連右乳也有腫塊；她原以為是不是疫苗產生血栓的副作用，沒想到就醫檢查才知道，竟是得了乳癌。

她說，一方面當然心情很沮喪、難過，但另一方面也慶幸因為打了疫苗，才能陰錯陽差發現了乳癌，得以趕快治療。

李忠懷表示，經乳房超音波、粗針切片及電腦斷層檢查，證實個案為第三期的乳癌併發腋下淋巴結轉移，乳房腫瘤5公分、淋巴結腫瘤3.2公分，推估腫瘤已存在數月，並非打疫苗引起；目前正透過化療將腫瘤縮小後，再手術切除。

李忠懷說明，淋巴結是免疫系統，施打任何疫苗後，都可能出現腫脹情形；根據國外研究，COVID-19疫苗確實會造成部分接種者腋下淋巴結腫大，其中女性接種者約占5％。

通常疫苗引起的淋巴結腫大，會出現在施打手臂處的腋下，幾周後就會消失；日前就有位51歲劉先生，打完新冠疫苗幾天後，右手背出現2顆腫塊且有輕微疼痛感，就醫檢查確診腫塊為手背一條表淺靜脈被兩個血栓塞住，經手術摘除並通報疾管署，劉男第2劑改打其他新冠疫苗，已無大礙，目前門診持續追蹤中。

他強調，若為惡性腫瘤轉移，淋巴結皮質會增厚，透過超音波檢查就能看得出來；因此提醒民眾，若施打疫苗後不只是淋巴結腫大，還有身體其他地方也出現腫塊，務必盡快就醫檢查，確認是否為血栓引起，或是有其他病因。

電腦斷層顯現擴散至淋巴結腫瘤(紅圈處)。（彰化醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）