澎湃新聞報導，中國生物公佈二代新冠疫苗的最新數據。據中國生物官方微信公眾號今天（2月18日）消息，2月16日，國藥中生生物技術研究院／新型疫苗國家工程研究中心（簡稱「中國生物研究院」 ）在Cell Discovery期刊發表研究論文。研究結果顯示，二代重組蛋白新冠疫苗顯示出針對原型株和多種變異株的良好保護效果。

在新冠疫苗方面，中國生物佈局了多條技術路線，包括滅活疫苗、重組蛋白疫苗以及mRNA疫苗。上述研究針對的是第二代重組蛋白新冠疫苗。2021年12月27日，阿拉伯聯合大公國衛生和預防部批准國藥集團中國生物二代重組蛋白新冠疫苗的緊急使用許可，這也是全球首個獲批緊急使用的二代新冠疫苗。

據中國生物介紹，最新論文報導的二代重組蛋白新冠疫苗，是在NVSI-06-07（homo-tri-RBD）基礎上，基於SARS-CoV-2 RBD的結構特徵，結合結構生物學和計算生物學方法，對流行株突變位點的進化規律和免疫逃逸能力進行計算分析，設計研發了集成關鍵突變位點的第二代重組蛋白新冠疫苗NVSI-06-08 （mutI-tri-RBD）。

結果顯示，所設計的mutI-tri-RBD結構穩定，具有較高的hACE2受體和RBD中和性單抗結合活性；可誘導產生針對原型株、Delta、Beta變異株及其他主要流行株的廣譜中和活性。在hACE-2轉基因小鼠攻毒試驗中，二代重組蛋白新冠疫苗疫苗顯示出針對原型株和多種變異株的良好保護效果。

論文還提到，藥效學研究結果顯示，mutI-tri-RBD和homo-tri-RBD兩種抗原對SARS-CoV-2原型株的中和抗體水平相當，無顯著差異。此外，對於Delta和Beta變異株，mutI-tri-RBD 免疫2針及3針後誘導產生的中和抗體水平顯著高於homo-tri-RBD，3針免疫後差異更為顯著。

中國生物強調，對於變異性較強的病毒，這種基於病毒靶抗原結構設計的單組分廣譜型mutI-tri-RBD，比傳統的多價疫苗更具靈活性和前瞻性，在產品的質控和規模化生產方面也具有優勢。