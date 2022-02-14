今天（2月14日）中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會，重申中國將向「新冠疫苗實施計畫」(COVAX)捐贈1億美元，汪文彬說，「我們言而有信、說到做到。」

中國常駐日內瓦代表陳旭大使和全球疫苗免疫聯盟首席執行官伯克利11日簽署協議，代表中方向「新冠疫苗實施計畫」(COVAX)捐款1億美元，用於向發展中國家分配新冠疫苗。

汪文斌表示，習近平主席在新冠疫苗合作國際論壇首次會議上宣佈，中國決定向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元。「我們言而有信、說到做到。」

汪文斌表示，中方已向「新冠疫苗實施計畫」供應超過2億劑疫苗，為提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性發揮了建設性作用。當前新冠肺炎疫情跌宕反復，實現疫苗公平可及分配、消除「免疫鴻溝」仍是當務之急。

汪文斌表示，中方將秉持人類衛生健康共同體理念，堅持真正的多邊主義，繼續在力所能及範圍內支持多邊框架下抗疫合作機制，為人類早日戰勝疫情作出應有貢獻。