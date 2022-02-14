中國外交部發言人汪文斌今天（2月14日）主持例行記者會。對於美國未與阿富汗協商，就逕自分配阿富汗在美國的資產，美國此舉遭阿富汗抗議，中國外交部發言人汪文斌對此表示，阿富汗海外資產屬於阿富汗人民，理應歸還阿富汗。

據報導，美國總統拜登11日簽署行政令，將阿富汗央行被凍結的70億美元資產中的一半用於賠償「9·11」恐怖襲擊事件受害者，另一半將成立信託基金，用於救濟阿民眾。阿央行12日稱，上述資金屬於阿人民而非任何政府、黨派或組織，呼籲美將其交還阿央行。同日，阿首都喀布爾發生示威活動，譴責美上述舉動。

汪文斌表示，阿富汗海外資產屬於阿富汗人民，理應歸還阿富汗，用於阿人民福祉。美方通過國內法令將其任意分配甚至據為己有，再一次暴露了美國「基於規則的國際秩序」面具下掩蓋的強權、霸權的真面目。

汪文斌指出，美方是阿富汗危機的始作俑者。中方呼籲美方反躬自省，切實承擔起應盡的國際責任，盡快全面解除對阿在美資產的「凍結」和單邊制裁，以實際行動彌補對阿富汗人民造成的傷害，不要再做令阿富汗人民生活雪上加霜的事情。