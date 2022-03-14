國內第三劑疫苗接種速度牛步，目前接種率仍未突破五成，台大公衛學者陳秀熙示警，若不進一步催種第三劑，最快五月中國內群體免疫力將低於五成。衛福部長陳時中今天表示，距離五月中還有兩個月，以目前的接種速度應會達標五成，因此群體免疫力應會比五成高。

指揮中心今天公布最新的疫苗覆蓋率，第一劑為83.19，第二劑為77.62，第三劑為46.63，陳時中表示，自從中央將疫苗接種發放衛教品金額提高至五百元後，打氣有明顯上升，增加逾倍人潮前來接種，如果多發禮券讓大家願意打我們也願意，不過目前評估下來，提供的獎勵已不少，且地方政府也有提供加碼活動，因此未來會朝向思考更新穎的方式吸引民眾接種。

不過我國第三劑疫苗從去年十月起開放接種，至今快半年仍不到五成接種率，陳秀熙擔憂，按照疫苗抗體效價推估，最快五月中台灣群體免疫力將不及五成，政府應盡速提升第三劑接種率才能思考邊境開放。

陳秀熙也提出，國內應該要維持八成的群體免疫力才能開放邊境，但陳時中指出，現在距離五月中還有兩個月，以目前第三劑46.3的成績來看，到時候覆蓋率就會超過五成，不會出現群體免疫力低於五成的情況，會比五成還要高。

不過陳時中也說，若第三劑疫苗接種速度不夠快，還是會影響到重啟國際旅遊的時程，但目前仍然以開放國際旅遊的方向研擬，只不過當疫苗覆蓋率越低，邊境鬆綁程度也不會這麼高。

陳時中坦言，現在要談全面解封確實言之過早，但解封政策無法用時間來訂，最主要還是看整體的自主應變能力、疫苗覆蓋率、國際疫情、國內疫情等通盤考量，目前中央也在研擬開放青少年接種第三劑疫苗，只要等專家會議通過後，最快四月初就能開打。