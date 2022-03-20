南韓境內新冠肺炎疫情持續擴大，目前累計總確診數已達900萬例，此外亦傳出不少藝人感染消息，台灣網紅「太咪瘋韓國」遠嫁韓國，她發文表示自己也在確診名單之內。她在社交平台感嘆地說，明明這個月內只外食3次卻和老公一起確診，直言「再怎麼小心都很難滴水不漏」。

太咪19日在FB張貼一張拿著快篩試劑的照片，只見畫面中出現了兩條紅色的線，意味著身體已感染新冠肺炎的不幸事實。她無奈交代起事件經過，她說老公阿載16日快篩呈現陽性，於是在老公要求下也自行快篩，此時她的身體仍為陰性反應。接著她負起了照料老公起居的職責，不料事隔兩日她卻自己也中鏢，讓她感到相當無奈。

太咪解釋，她18日白天出門幫老公拿個藥，回家晚間身體卻驗出了陽性反應，於是在結果出爐後，需按照醫護人員的指示取藥、交付新台幣145元，之後便能返家進行居家隔離。至於他們夫妻倆的健康狀況，她也說道「我的症狀就是咳嗽咳嗽再咳嗽，阿載比我慘一些，昨晚躺下來還好，但是半夜的時候，覺得咳到腹肌都要出來了。」

經過休養，太咪透露身體已無不適，「凌晨就突然沒咳了，睡得很香，早上起來去醫院也還好」但狀況還有些不穩定的地方，「現在有點又要開始咳了」她說嘴巴裡怪怪的，有種說不上來的乾。網友見狀紛紛留言表示關心，祝福她早日康復。而由於她在回文中推測，應是外出購買冰箱中鏢，有人就笑道「買冰箱錯了嗎？」她則幽默回應「買冰箱是命運」為不幸的遭遇下了幽默的註腳。