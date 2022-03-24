耐斯喜宴群聚感染事件中，嘉義市匡列85人居家隔離10天，24日凌晨解隔前採檢均全部陰性，已全部解隔，市衛生局表示，已解隔者仍須自主健康管理7天。

嘉義市衛生局表示，目前防疫措施維持室內外拍照一律戴口罩至本月25日，後續視疫情狀況再研擬調整。

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