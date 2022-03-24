嘉義婚宴群聚案 匡列85人解隔前採檢結果出爐 13:072022/03/24 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市長黃敏惠日前宣布拍照戴口罩至本月25日。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 耐斯喜宴群聚感染事件中，嘉義市匡列85人居家隔離10天，24日凌晨解隔前採檢均全部陰性，已全部解隔，市衛生局表示，已解隔者仍須自主健康管理7天。 嘉義市衛生局表示，目前防疫措施維持室內外拍照一律戴口罩至本月25日，後續視疫情狀況再研擬調整。 高雄前鎮區某高中1生確診 全班42人採檢結果出爐 嘉義群聚案延燒北市 急發80封細胞簡訊 接觸者採檢出爐 #新冠肺炎 #台灣 #居家隔離 #喜宴 #嘉義市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 親弟揭網美超噁生活 房間飄臭味、10天洗一次頭 13:232022/03/21 生活 和平醫院護理師一家3口確診 04:102022/03/23 生活新聞 專案泡泡破了 外賓一團30人已3人確診 14:162022/03/23 生活 父病逝 戴寧聲請交保奔喪 04:102022/03/21 地方新聞 西班牙疫情解禁里程碑 輕症感染者不需居家隔離 00:022022/03/24 國際 嘉市確診夫妻曾到屏東出遊 恆春、萬巒多處足跡曝急清消 16:232022/03/21 生活 嘉巿確診夫妻兩度光顧星巴克 即起戶外拍照全程戴口罩 15:002022/03/21 生活 嘉義市鐵路高架化工程夜間施工 噪音擾人、陳情不斷 18:402022/03/21 生活 篩檢站誤發「自主健康管理」宣導單 縣府發聲明道歉 16:462022/03/21 生活 石碇警參加嘉義喜宴確診 8警匡列居隔分駐所只剩所長 16:362022/03/22 社會 北港高中1師確診 4班學生、4師共87人匡列居隔 19:002022/03/21 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。