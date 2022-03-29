廖素慧／嘉市報導

民進黨嘉義市黨部29日公布5月22日將舉行黨部主委、黨代表選舉，立委王美惠服務處首席顧問黃敏修已表態角逐黨部主委，而現任主委黃露慧也勢在必得，預料這場黨內公職選舉將是今年底三合一選舉的前哨戰。

民進黨嘉義市黨部表示，依黨中央發布的選舉公告，嘉義市全國黨代表有6個名額，參選主委及黨代表都自4月11日至15日在市黨部辦理領表登記，4月21日抽籤決定號次，5月22日在博愛國小活動中心舉行投開票。

黃敏修表示，他已準備好參選主委，將擇期到市黨部辦理登記，王美惠立委團隊及他去年發起號召更多人加入民進黨的行動，有約2000人入黨，將是民進黨的新生力軍，因應黨內公職選舉展開，他及團隊會開始打文宣戰，積極參選。

市黨部執行長林振誠表示，現任主委黃露慧將登記參選，積極尋求連任，市黨部目前黨員約5000人，近幾年來的歷次主委選舉都是同額競選，因而投票率大約在5成以下，今年若有其他參選人，投票率或有衝高的可能。

市黨部表示，今年底議員、里長選舉，黨內提名作業，預計4月11日至15日辦理領表，4月18日至22日登記，已向黨中央報備。

黃敏修在王美惠的力挺下參選黨部主委，力拚打破黨部一個家族獨大的長期沉悶局面；但黃露慧陣營也全力反擊，抨擊王美惠、黃敏修陣營去年大舉招募人頭黨員，有黑道份子趁機入黨，重創民進黨的反黑形象。

雙方陣營在選舉起跑前已劍拔弩張，地方政壇人士認為，這場主委選戰形同民進黨的茶壺內風暴，預料會是一場激戰。

民進黨嘉義市黨部主委黨代表選舉