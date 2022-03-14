影／高端「滯銷」院長帶頭打 蘇貞昌AZ混高端｜2022.03.14

行政院長蘇貞昌今（14）日在衛福部長陳時中的陪同下，前往台大醫院接種第3劑高端疫苗。蘇貞昌表示，自己時間一到就馬上來接種第3劑，呼籲全體民眾盡量打疫苗，保護家人、減輕社會負擔。

針對大停電的問題，蘇貞昌表示這些年來台電能源轉型，提供各方面的服務，甚至還有「班班有冷氣」等，非常辛苦也很努力，雖然還有電網要加強，有些管理要再教育，會進一步檢討。

被問到日前接受國民黨立委蔣萬安質詢時的爭議問題，傳出國民黨有要杯葛總質詢的聲音，蘇貞昌表示，這時候應該一起解決問題，需要團結努力，這時杯葛占主席台，不但讓立委自己無法行使職權，也影響其他黨的立委，「如果行政院有做不好的地方，請多指教。」

不過話鋒一轉，蘇貞昌又說當天有8位立委質詢，有4位是國民黨立委，但其他人都沒事，只有蔣萬安變這樣，「我看當天他的質詢聲量、態度不一樣，我也特別提醒他，希望大家以禮相待，我一定加倍奉還，反過來也一樣」。